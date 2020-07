Perugia, troppe risse e disordini: il questore chiude un disco bar

PERUGIA – Linea dura: per questo un disco bar alla periferia di Perugia è stato chiuso per 15 giorni per ordine del questore. Il motivo che ha spinto Antonio Bordone al provvedimento? Ci sono alcune risse tra gruppi di persone consumatisi nei giorni scorsi all’origine del provvedimento temporaneo scattato nelle ultime ore in base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sì, perché la misura decisa dalle autorità arriva a seguito di episodi di violenza che si sono consumate nei giorni scorsi all’interno del locale, considerato dunque un luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. La chiusura è stata quindi firmata dal questore e notificata al titolare del disco bar nella mattinata di venerdì.