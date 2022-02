Perugia, tris servito al Frosinone dell’ex biancorosso Grosso

PERUGIA (3-5-2): Chichinzola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini (36’st Rosi), Santoro, Burrai (36’st Kouan), Segre (45’st D’Urso), Lisi (23’st Beghetto); De Luca, Olivieri (23’st Matos). A disp: Fulignati, Gyabuaa, Carretta, Murgia, Ghion, Falzerano, Zanandrea. All. Alvini.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano (10’st Cicirelli), Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic (9’st Canotto), Ricci, Garritano (34’st Charpentier); Ciano (10’st Boloca), Zerbin, Novakovich (41’st Manzari). A disp: Marcianò, Minelli, Kalaj, Rohden, Tribuzzi, Boloca, Brighenti, Barisic All. Grosso.

Arbitro: Serra di Torino. (Assistenti: Bresmes – Trinchieri di Milano IV Ufficiale Baratta)

VAR: Forneau di Roma 1 AVAR: Pagliardini

MARCATOTRI:15′ pt e 45′ st De Luca, 23′ pt Olivieri

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 3497 spettatori di cui 153 tifosi ospiti. Ammoniti Segre, Zampano, Cotali. Recupero: 1′, 3′.

PERUGIA – Il Perugia cala un tris pesante superando 3-0 il Frosinone dell’ex grifone Grosso. Vantaggio già al 15′: errore di Szyminski in fase di recupero, e complice anche il forte vento il pallone favorisce De Luca che può comodamente depositare la palla in rete. Ancora in pressing il Perugia che gioca con una marcia in più. Al 22′ prima Ravaglia salva per due volte la porta su Burrai e De Luca, poi con la difesa in difficoltà è Olivieri in mezza rovesciata a trovare il raddoppio.

Secondo tempo

Il Frosinone sale di tono ma al 21′ il Perugia sfiora il tris: cross di Lisi dalla trequarti a tagliare l’area, Olivieri sbuca e sfiora ma non riesce a deviare verso la porta. Al 22 la prima occasione ciociara: Canotto crossa dalla sinistra: non riescono a deviare in rete a porta vuota Garritano né Novakovich. A seguire

l’unica occasione è con Novakovich, su assist di Garrirrano, sprecato. Grifo vicino al tris: Sgarbi colpisce di testa sulla punizione battuta da Burrai. Ravaglia manda in corner. E’l’antipasto al 3-0 che arriva nel finale: Kouan lancia in area De Luca che sfrutta una dormita della difesa del Frosinone e incrocia battendo Ravaglia.