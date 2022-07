PERUGIA – Tripla cessione per il Perugia. Mirko Carretta ha lasciato il biancorosso umbro per un altro, quello del Sudtirol neopromosso in B. Dove resta anche il centrocampista Christian D’Urso, passato a titolo definitivo al Cosenza. Lascia invece la cadetteria per la serie C il portiere Andrea Fulignati, che va a titolo definitivo al Catanzaro.