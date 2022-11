PERUGIA – Un 47enne tunisino è stato trovato con alcuni involucri contenenti cocaina ed eroina: l’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dalle forze dell’orine nel quartiere perugino di Fontivegge. L’uomo è stato fermato in via Martiri dei Lager a causa del proprio comportamento sospetto e, grazie ai controlli, è emerso che stava trasportando della droga. Al termine degli accertamenti il 47enne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.