PERUGIA – Un artigiano di 63 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo che, nell’ambito di un controllo stradale mirato a verificare la movimentazione dei rifiuti, è stato fermato a Ponte Felcino e trovato con un carico composto da due veicoli destinati a un centro demolizione di Fossato di Vico. Quando le autorità gli hanno chiesto di mostrare la documentazione necessaria per l’operazione, il carrozziere ha spiegato di non esserne in possesso.