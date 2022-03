Perugia, trasferta vittoriosa in Calabria: Burrai stende la Reggina con un gol spettacolare

REGGINA-PERUGIA 0-1 (0-0)

REGGINA (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj (73′ Bianchi), Crisetig (91′ Kupisz), Folorunsho, Lombardi (55′ Adjapong); Bellomo (55′ Rivas), Montalto (55′ Tumminello). a disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Ejjaki, Galabinov. Allenatore: Stellone

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (72′ Ferrarini), Segre, Burrai, Beghetto (61′ Lisi); D’Urso (45′ Matos); Olivieri (61′ Santoro), De Luca (81′ Carretta). a disposizione: Moro, Zaccagno, Ghion, Curado, Zanandrea. Allenatore: Alvini

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini (Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena) IV Ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR: Vito Mastrodonato di Molfetta

RETI: 46′ st Burrai

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 3956 spettatori di cui 71 ospiti. Ammoniti: D’Urso, Burrai, Crisetig, Tumminello, Bianchi, Stellone (allenatore)

REGGIO CALABRIA – Il Perugia torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante al Granillo di Reggio Calabria. Nulla da fare per i padroni di casa della Reggina, che nei minuti di recupero si vedono infrangere grazie a una punizione da ovazione di Burrai la consolazione del pareggio contro un Grifo coriaceo e tonico. Dopo tre gare i biancorossi mettono in cascina tre punti pesanti che fanno bene alla classifica e che fiondano la squadra di Alvini verso i piani alti della graduatoria.

Primo tempo All’8’ Chichizola cattura senza problemi un tiro molto debole di Lombardi. Al 16’ va al tiro Di Chiara che becca in pieno il volto di De Luca che accusa il colpo e si rialza poco dopo. Al 19’ l’estremo perugino salva sopra la traversa una incornata di Amione su calcio d’angolo. Al 23’ prima occasione per il Perugia: parte un traversone da sinistra che viene scacciato da Di Chiara; sulla ribattuta ci fionda Burrai che viene fermato da Micai. Al 33’ Montalto calcia di potenza mandando la sfera oltre la linea di fondo. Dopo 2’ di recupero le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 47’ i granata provano la via del gol ancora con Montalto ma la balistica dice no e si resta sullo 0-0. Al 49’ Giraudo devia in calcio d’angolo un cross dalla destra di Olivieri. Al 56’ da un tiro dalla bandierina Burrai tenta a metterla in mezzo con Folorunsho che salva in corner; i grifoni chiedono a gran voce un calcio di rigore a causa di un tocco di mano sospetto in area. Al 62’ succede l’incredibile: Dell’Orcio lancia, Micai sbaglia i tempi dell’uscita e Oliveri sbaglia letteralmente a porta vuota la rete del vantaggio biancorosso. Al 71’ Chichizola è pronto a respingere un agguato di Tumminello. Una manciata di attimi e il portiere degli umbri sventa anche un tentativo di Cionek. Al 73’ Falzerano dalla lunghissima non centra la porta dei calabresi. Al 77’ Sgarbi viene soccorso dai sanitari del Perugia dopo una botta al ginocchio; dopo le medicazioni torna a giocare. All’85’ e all’88’ prima Carretta e poi Segre provano l’incursione ma tutto svanisce. E’ nei minuti di recupero che il Grifo ribalta la situazione. Da una punizione Burrai calcia alla perfezione e batte Micai: è 0-1. Al 95’ arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Grifo.