Perugia, trasferta amara per il Grifo: l’Ascoli fa suo il match (1-0)

ASCOLI-PERUGIA 1-0 (0-0)

ASCOLI (4-3-1-2): 1 Leali, 8 Caligara (28′ st 32 Giovane), 11 Forte, 15 Gondo (28′ st 90 Pedro Mendes), 17 Adjapong, 18 Collocolo, 23 Falzerano (14′ st 14 Marsura), 33 Botteghin, 54 Falasco (35′ st 21 Giordano), 55 Bellusci, 77 Buchel (28′ st 27 Eramo). A disp:13 Guarna (GK), 5 Quaranta, 7 Lungoyi, 10 Ciciretti, 20 Donati, 28 Proia 44 Tavcar. All.: Roberto Breda

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori, 4 Iannoni (26′ st 82 Capezzi), 5 Angella, 10 Matos (1′ st 11 Olivieri), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 18 Di Carmine (26′ st 14 Ekong), 23 Lisi (39′ st 3 Cancellieri), 24 Casasola, 28 Kouan (16′ st 13 Luperini), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 6 Vulikic, 7 Vulic, 17 Paz, 20 Di Serio. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze) IV° UFFICIALE: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 VAR: Luca Banti di Livorno AVAR: Matteo Passeri di Gubbio

RETI: 15′ st Collocolo

NOTE: giornata soleggiata ma con leggero vento gelido. Presenti 6814 spettatori (quota abbonati 3970) di cui 670 ospiti. Ammoniti Caligara, Bellusci, Collocolo, Angella

ASCOLI PICENO – Una delle partite più brutte della stagione quella andata in scena oggi pomeriggio e che ha visto cadere il Perugia al cospetto dell’Ascoli. A decidere la partita è stato il bianconero Collocolo al 61′. Resta l’amaro in bocca per il Grifo, che vede fermarsi la striscia di risultati utili consecutivi. Adesso tutta la concentrazione deve essere messa sul derby: un’occasione in cui non si può minimamente sbagliare.

Primo tempo Al 12′ prima occasione per i padroni di casa: Botteghin incorna sugli sviluppi di una punizione e Gori cattura senza esitazione. Nei minuti successivi da parte perugina ci provano prima Iannoni e poi Casasola che mancano la via del gol. Al 18′ il portiere biancorosso neutralizza una nuova punizione degli ascolani. Al 20′ Dell’Orco manda in fumo gli intenti di Forte. Al 27′ i grifoni reclamano un calcio di rigore per una trattenuta di Falasco su Di Carmine: il signor Marchetti consulta il Var e non concede il penalty per gli umbri. Al 33′ Collocolo fa partire un tiro tagliente con Gori che in due tempi scaccia ogni pericolo. Al 36′ Matos viene pescato in fuorigioco e quindi nulla di fatto in attacco per il Grifo. Al 39′ una punizione calciata da Bartolomei finisce lunga fuori dal rettangolo verde. Al 41′ Collocolo, già ammonito, atterra malamente Lisi: il direttore di gara non estrae un secondo giallo… Al 44′ Iannoni prova a raggiungere Matos con un cross ma l’assist viene catturato da Leali. Al 47′ Di Carmine non riesce a piazzare la zampata decisiva davanti alla porta dei marchigiani. Dopo 2′ di recupero le formazioni si recano negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 48′ Gori porta tra i guantoni lo spiovente di un calcio d’angolo per gli ascolani. Al 52′ ci prova Lisi ma Leali è attento e para in tuffo. L’estremo dei grifoni cattura con facilità al 54′ un tiro centrale Collocolo. Al 61′ è proprio il numero 18 dei bianconeri a portare in vantaggio i suoi: il centrocampista dei marchigiani rifila un piattone dal limite dell’area, la palla viene deviata da Dell’Orco e Gori non può che vedere entrare il rete la palla dell’1-0. Al 72′ ci prova Ekong ma Buchel spegne ogni velleità perugina. Al 77′ Casasola fa partire un lancio lungo per Luperini ma viene anticipato da Adjapong. All’83’ Gori para una conclusione di Mendes. All’89’ Capezzi e Casasola non si intendono e il risultato resta inalterato. Passano 5′ di recupero e arriva il triplice fischio che sancisce la fine del match.