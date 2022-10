Perugia, tragico incidente sulla Pievaiola: ragazzo di 23 anni perde la vita

PERUGIA – Drammatico incidente stradale all’alba di venerdì lungo la strada Pievaiola, all’altezza della frazione di Strozzacapponi. Secondo le prime ricostruzioni un’Alfa Romeo 147 con a bordo cinque giovani è finita fuori strada dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Violento l’impatto contro il guard rail, in seguito al quale un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi che era a bordo, ha perso la vita.Feriti in maniera lieve i suoi quattro amici che sono stati tutti trasportati all’ospedale di Perugia dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto: non sono in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco del comando di Perugia. I carabinieri effettueranno tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.