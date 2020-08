Perugia, tragedia sul raccordo: muore dopo essersi ribaltato con il tir

PERUGIA – Tragedia nella tarda mattina di lunedì sul raccordo Perugia-Bettole, all’altezza dello svincolo di Corciano. Un camionista di 38 anni residente in provincia di Perugia ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’autotrasportatore avrebbe sbandato col tir sulla rampa e si sarebbe ribaltato. Sul posto si portatii sanitari del 118, ma la corsa a sirene spiegate è stata inutile. Al lavoro anche i vigili del fuoco e personale Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla rampa. In seguito all’incidente sul raccordo è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Corciano (km 46+750) per chi viaggia in direzione Bettolle/A1. In alternativa è possibile utilizzare le uscite di Olmo o Mantignana.