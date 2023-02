Perugia, traffico in tilt sulla E45 per il carico di un tir in bilico: camionista multato

PERUGIA – Traffico in tilt giovedì mattina sulla E45 alle porte di Perugia a causa del carico di un mezzo pesante in bilico. Dopo quasi cinque ore di chiusura inizialmente totale e poi parziale della carreggiata in direzione Cesena, in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, è ripresa regolarmente la circolazione sulla statale. All’origine del guaio ci sarebbe, stando a quanto riferito dalle autorità, la brusca frenata dell’autotrasportatore che ha fatto scivolare i grossi tubi che componevano il carico. Da qui la sanzione per violazione del Codice della strada emessa a carico del camionista.