Perugia, tornano gli appuntamenti con ‘Teatro a Domicilio: Pillole’

PERUGIA – Dopo il successo della prima edizione che ha chiuso con più di 10.000 visualizzazioni, torna Teatro a Domicilio: Pillole, progetto realizzato da Teatro di Sacco con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Questa volta il pubblico avrà la possibilità di seguire, sempre grazie allo streaming, un interessante racconto di Dino Buzzati, dal titolo “Il cane che ha visto Dio”, che i sette attori coinvolti nel nuovo progetto, Arianna Ancarani, Roberto Biselli, Amedeo Carlo Capitanelli, Jacopo Costantini, Simona Esposito, Caterina Fiocchetti, Giulia Zeetti, proporranno secondo una loro personale interpretazione. Ogni attore registrerà un proprio video che costituirà una delle sette puntate in cui si svilupperà il racconto. Si tratta, infatti, di un’edizione “a puntate” nella quale, prima di ogni nuovo racconto, viene sintetizzata la puntata precedente per dare la possibilità a tutti di seguire anche solo un singolo episodio. Il montaggio dei video sarà a cura dell’Associazione Culturale Visualcam, come già nella scorsa edizione.

Gli appuntamenti si terranno il mercoledì e il sabato dal 13 giugno al 4 luglio (durata di 8 -10 minuti) e andranno in onda alle ore 12.00 e, in replica, alle ore 21.30 sul canale you tube del Comune di Perugia.