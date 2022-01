Perugia, tifoso apre un varco dell’area di massima sicurezza: denunciato

L’indagine della Digos

Tentativo riuscito però parzialmente grazie al tempestivo intervento degli steward in servizio ai tornelli che, con non poca difficoltà vista la calca dei tifosi, avevano rimesso immediatamente in sicurezza il varco. L’indagine condotta dalla Digos, coadiuvata dalla polizia scientifica e con il ricorso alle immagini dell’impianto di sorveglianza dello stadio, ha consentito di identificare il presunto responsabile. E’ stato quindi denunciato per avere tenuto una condotta tale da creare un concreto e grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.