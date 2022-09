Perugia, tentano di rubare della merce in un supermercato: denunciati due giovani

PERUGIA – Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un esercizio commerciale, situato in via Palermo, dove era stato segnalato il furto di alcuni prodotti da parte di due giovani che dopo aver occultato della merce nelle loro borse, avevano tentato di uscire dal negozio senza pagare.

Nasconderli nelle borse

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il direttore del supermercato che ha riferito di aver notato i due ragazzi aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Dopo averli osservati con discrezione, li aveva visti prelevare alcuni articoli dagli scaffali e nasconderli all’interno delle proprie borse e nelle tasche degli abiti. I giovani, dopo aver pagato parte dei prodotti, avevano tentato di superare i dispositivi antitaccheggio per uscire dal supermercato. Il direttore del negozio, prontamente intervenuto, dopo averli fermati, li aveva invitati a mostrare il contenuto delle loro borse, rinvenendo all’interno prodotti del valore complessivo di circa 160 euro.

Il titolare dell’attività, a quel punto, aveva chiamato il Numero Unico di Emergenza Europeo e chiesto l’intervento degli agenti. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno identificato i due ragazzi e, dopo aver riconsegnato la merce al direttore del supermercato, li hanno accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso. Al termine delle attività di rito, i due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.