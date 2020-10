Perugia, tentano di portare via il bancomat con un carroattrezzi ma vengono messi in fuga

PERUGIA – Nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di San Sisto con un carroattrezzi rubato è stata sfondata la vetrina della banca e agganciato lo sportello automatico per rubare la cassaforte, ma il colpo non è riuscito grazie all’arrivo sul posto degli uomini della squadra volante. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’Audi scura. Prima di salire a bordo, però, uno dei tre banditi ha infilato una mano sotto la giacca e uno degli agenti a scopo precauzionale ha esploso in aria un colpo di pistola. Immediatamente sono scattate le ricerche che però non hanno permesso di fermare i banditi. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, così come sono in corso una serie di accertamenti tecnici.