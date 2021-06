Perugia, teneva cocaina nascosta negli slip: 22enne denunciato e rimpatriato

PERUGIA – Un ventiduenne è stato denunciato per spaccio e accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino per il rimpatrio in Albania, paese da cui proveniva. Il controllo è scattato in zona Balanzano, dove i poliziotti hanno fermato e identificato il ragazzo, risultato senza fissa dimora e disoccupato. Il giovane ha dato segni di nervosismo e si è anche toccato la zona inguinale, spingendo gli agenti a perquisirlo.

Negli slip Negli slip erano nascoste sette dosi di cocaina per un peso complessivo di poco superiore ai 4 grammi, mentre in tasca aveva 65 euro. La droga è stata sufficiente a far scattare la perquisizione domiciliare, con l’alloggio provvisorio del ventiduenne individuato dopo una serie di accertamenti. Qui i poliziotti hanno sequestrato altri 430 euro e vario materiale per il confezionamento della droga. A suo carico è scattata la denuncia per spaccio, mentre l’ufficio immigrazione della questura ha organizzato il rimpatrio.