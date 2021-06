Perugia, tassa sui rifiuti: agevolazioni per le attività danneggiate dal virus 

PERUGIA – Per le attività commerciali di Perugia danneggiate dall’emergenza sanitaria potranno arrivare al 45% le agevolazioni, relative alla tassa sui rifiuti, approvate dalla giunta comunale. La proposta di delibera, che inizierà ora il proprio percorso in commissione e consiglio, prevede una riduzione per quelle attività che, tra il primo gennaio e il 30 aprile 2021, hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza. Un taglio è previsto anche per chi ha subito restrizioni come la limitazione del numero dei clienti, dell’orario di apertura e così via; insomma, l’oggetto del provvedimento saranno sia i negozi che altre attività come bar e ristoranti.

Agevolazioni La proposta prevede agevolazioni anche per chi, tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo di quest’anno, abbia registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30%, con uno ‘sconto’ ulteriore se il calo supera il 60%. Il Comune metterà a disposizione dei moduli appositi e le domande andranno presentate entro il 15 settembre. Per l’intera operazione sono stati stanziati 5,8 milioni di euro garantiti da fondi statali, e chi ha già ricevuto l’avviso di pagamento ne riceverà un altro con la cifra aggiornata. Novità ci sono anche per le utenze domestiche in condizioni di maggior disagio, per le quali viene portata a 700 mila la cifra stanziata ogni anno per finanziare le agevolazioni; le domande, in questo caso, come ogni anno andranno presentate entro il 30 settembre.