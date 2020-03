Perugia, tappa umbra per il tour europeo di Alexander Hacke e Danielle de Picciotto

PERUGIA – Farà tappa a Perugia, nell’ambito di Sacred Noise (rassegna itinerante negli spazi del centro storico cittadino e ormai nota per la sua attenzione alle sonorità d’avanguardia e alla sperimentazione) il tour europeo di Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) e Danielle de Picciotto (Love Parade Berlino). Al Cinematografo Sant’Angelo venerdì 13 marzo alle ore 22.00 il duo presenterà il nuovo album “The Current” (120 posti, ingresso 12 euro), uscito il 31 gennaio scorso. Ancora una volta il rumorismo e la capacità di plasmare il suono di un pioniere dell’industrial come Hacke si contamina con gli strumenti acustici e le manipolazioni di Danielle De Picciotto, a creare sinfonie grandiose e suggestive. Hanno deciso di registrare il nuovo album in una delle regioni più povere del Regno Unito, Blackpool: “Volevamo assorbire ciò che una società sente e pensa che sia stato lasciato indietro dal neoliberalismo. Se vivi in ​​una zona povera, il rumore del capitalismo svanisce e si rimane con la realtà della natura e semplice interazione umana”.

Prenotazioni 346 8695770 – bar.chupito@gmail.com