Perugia, take over di Suoni Controvento con Daniele Di Bonaventura

PERUGIA – Oltre 6000 le visualizzazioni sulla pagina Facebook ufficiale di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, che lo scorso mercoledì (18 marzo) ha portato in diretta live il maestro Giovanni Guidi per il primo appuntamento targato #StayOn, iniziativa nata da live club e festival dell’intera penisola coordinata KeepOn LIVE – Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per costruire un unico grande palco virtuale coordinando gli eventi di streaming organizzati Live Club e Festival in questi giorni di stop forzato delle iniziative culturali. 39 minuti di grande emozione per questa nuova esperienza che ha visto Guidi relazionarsi con il pubblico tra musica e parole, portando in momento sociale molto difficile come quello che stiamo vivendo, almeno per una sera, una parvenza di generosa “normalità” nelle case degli italiani. Musica dettata dal cuore dell’artista che ha voluto dedicare non solo a chi, come lui, rispettando le regole imposte dal Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio del Covid-19, rimane a casa, ma a “tutti coloro che in questo momento – ha detto – stanno lavorando per noi. A tutti coloro che ci stanno salvando”.

Il prossimo appuntamento è il 23 marzo, sempre alle ore 21.30, quando Suoni Controvento porterà in diretta streaming sulla sua pagina ufficiale Facebook un altro grande maestro della musica, Daniele Di Bonaventura.