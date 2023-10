Perugia, Tajani suona la carica ai suoi: “Forza Italia deve raggiungere il 20%”

PERUGIA – “Dobbiamo raggiungere un obiettivo ambizioso che ha due cifre, quello del 20%, per avviare così una nuova stagione e per rendere omaggio a Silvio Berlusconi”: così il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiuso sabato a Perugia l’evento “Forza Italia per l’Umbria, per l’Italia”. “Tanti italiani aspettano noi e quello che dico non è uno slogan per chiudere un discorso ma perché ci credo davvero” ha concluso Tajani. Il ricordo

L’apertura dei lavori è stata affidata al sindaco di Perugia Andrea Romizi, coordinatore regionale del partito che ha voluto ricordare Laura Buco, scomparsa nei mesi scorsi e alla quale è stata dedicata l’associazione «L’Aura». “Laura – è stato detto sabato – ci ha lasciato un fuoco da alimentare. Abbiamo voluto istituire l’associazione il 19 ottobre, il giorno di Santa Laura e quello del Pink Day. Il simbolo è un tulipano, il fiore preferito di Laura e un messaggio di rinascita”. Nel corso della giornata si sono tenuti alcuni panel dedicati a prevenzione e politiche sanitarie, transizione digitale, agroalimentare e anche alla legge di Bilancio, al quale ha partecipato anche il capogruppo alla Camera Paolo Barelli: “FI – ha detto ha svolto un ruolo importante: in particolare abbiamo investito molte energie per aiutare i ceti bassi e quelli medi. Per il nostro governo è fondamentale gestire e superare questo momento di profonda crisi con la guerra in Ucraina e la difficile situazione internazionale. Sanità, fisco e pubblica amministrazione sono i nostri tre pilastri nella azione di governo”.

Sul partito

“Forza Italia – ha detto Tajani – ha la voglia di diventare la pietra angolare della politica del nostro Paese e il punto di riferimento di cui hanno bisogno tutti quegli italiani che oggi fanno parte del grande partito dell’astensione”. Per Tajani “serve una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, con le spalle larghe e che sappia farsi carico di affrontare momenti difficili come quelli che stiamo attraversando oggi. Una forza anche credibile a livello internazionale – ha proseguito -. Questo è Forza Italia, saldamente ancorata nel centro destra, leale nei confronti degli alleati. Siamo diversi ma siamo convintamente nel centro destra e vogliamo continuare a governare questo Paese per tutta la legislatura e vincere anche le prossime elezioni politiche con l’obiettivo di arrivare al 20 per cento”.

La responsabilità