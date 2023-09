Perugia, taglio del nastro per la rinnovata scuola primaria ‘Ciabatti’

Riqualificazione necessaria

Sull’immobile, che dopo 100 anni necessitava di una riqualificazione è stato eseguito un intervento di risanamento conservativo, anche di miglioramento antisimico, miglioramento sismico e adeguamento normativo per un importo complessivo di 2 milioni 962 euro. Tesei, ha posto l’accento sulla “straordinaria partecipazione” all’inaugurazione che testimonia “quanto siano importanti per le nostre comunità le scuole, luogo dove i bambini passano gran parte del tempo”. “Oggi – ha aggiunto – vedere la scuola dopo alcuni anni di lavori restituita alla comunità rappresenta un momento bello ed emozionante. La struttura è sicura ed accogliente; ora spetta a noi tutti, facendo squadra, riempirla di contenuti”. Frassinetti ha spiegato di ritenere “questa ristrutturazione di un’autentica opera d’arte un esempio di buona politica e di buona amministrazione”. “Per noi è un momento speciale – le parole di Romizzi – che giunge a compimento di un percorso durante il quale siamo stati in grado, unitamente alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie, di superare i notevoli disagi che l’operazione ha comportato”.