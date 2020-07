Perugia, tagliati Greco e Fernandes, torna Manconi (ma non potrà giocare)

PERUGIA – Leandro Greco e Paolo Fernandes /(da mesi ormai tornato in Spagna) non sono più giocatori del Perugia. Lo comunica la società biancorossa contestualmente al fatto che per consentire la regolare conclusione della stagione, in ottemperanza alla normativa, sono stati invece prolungati sino al 31 agosto i contratti dello staff tecnico e di tutti gli altri giocatori, sia in prestito che sotto contratto con il club biancorosso. Estesi dunque i prestiti di Vicario, Carraro, Nicolussi Caviglia, Benzar, Capone, Falcinelli, Iemmello. Greco lascia il Grifo con appena 4 presenze.

Dei giocatori invece in prestito ad altri club, estensione per tutti (Moscati, Bianchimano e Monaco) tranne Jacopo Manconi: l’attaccante dopo la prima parte di stagione in prestito al Gubbio a gennaio si è trasferito alla Giano Erminio (6 presenze e 7 gol) che ieri è retrocesso in D e ha concluso la stagione. Non potrà però, come da regolamento, essere schierato in questa fase finale del campionato in quanto possono essere utilizzati solo i calciatori in forza al club entro l’11 giugno.