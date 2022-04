Perugia, tabaccaio vende sigarette a un giovane di 14 anni: denunciato

PERUGIA – La polizia municipale di Perugia ha sorpreso un tabaccaio del centro storico a vendere sigarette a un minore di 14 anni: per il titolare dell’esercizio commerciale è scattata la denuncia e la segnalazione ai Monopoli di Stato. Gli agenti hanno notato via vai di giovani della tabaccheria hanno perciò fermato uno di loro accertando l’avvenuta rivendita del pacchetto di sigarette in violazione dell’obbligo. In caso di dubbio sull’età dell’acquirente, infatti, l’esercente deve richiedere l’esibizione del documento d’identità. Nel corso dei controlli la polizia municipale ha anche identificato cinque giovani sorpresi a bere alcolici in via dei Priori e altri sette che camminavano nel tunnel della Galleria Kennedy da via Pellini verso via XIV Settembre: lì, i pedoni, non possono transitare.