Perugia, super intervento all’ospedale: con lembo di gamba ricostruiscono la mandibola a una donna

PERUGIA – Intervento chirurgico di oltre dieci ore, con due equipe di maxillo-facciale, all’ospedale di Perugia dove è stata compiuta la 52esima operazione di alta specializzazione con tecniche di microchirurgia per il ripristino di porzioni più o meno estese del volto asportate per malattie oncologiche, per traumi o per necrosi ossea. La novità dell’intervento consiste nell’aver portato a termine un segmento mandibolare di circa 10 centimetri di lunghezza, dall’interno del cavo orale, senza ricorrere ad accessi esterni a livello del collo e minimizzando qualsiasi conseguenza sul piano estetico. Al 68enne è stata ricostruita parte della mandibola con un lembo rivascolarizzato prelevato dalla sua gamba e trapiantato al posto del segmento mancante. Una equipe è stata impegnata sul volto e l’altra sulla gamba per il prelievo del lembo osseo di fibula e la sua modellazione. L’intervento chirurgico è andato a buon fine e il paziente è stato dimesso dopo alcuni giorni di ricovero, recuperando subito la possibilità di alimentarsi per bocca.