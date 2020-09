Perugia, suona giorno e notte il campanello della ex: arrestato

PERUGIA – Si apposta sotto casa della ex a Perugia e suona giorno e notte il campanello. Era già stato ammonito il mese scorso, ma ha continuato a perseguitare la donna con cui aveva avuto una relazione ormai finita e per questo, nelle ultime ore, gli uomini della questura hanno arrestato il 47enne italiano con l’accusa di stalking.

Precedente A suo carico recentemente erano scattata l’ammonizione del questore dopo che la ex si era rivolta alla polizia denunciando chiamate e messaggi insistenti da parte dell’uomo che non aveva accettato la separazione. Malgrado il provvedimento appena emesso a suo carico il 47enne, nel giro di pochi giorni, è tornato a perseguitare la donna appostandosi continuamente sotto casa sua e suonando a ogni ora il campanello. Comportamenti, questi, che hanno terrorizzato la ex preda dell’ansia e della paura di incontrarlo sotto casa o per la strada e di rischiare per questo conseguenze anche fisiche. La donna ha quindi nuovamente segnalato alla polizia la presenza del 47enne e, dopo gli accertamenti del caso, a carico dell’uomo è scattato l’arresto.