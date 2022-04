Perugia, studenti in piazza chiedono abbonamento ai mezzi pubblici a 50 euro

Sono intervenuti in un’audizione

Alla seduta del consiglio regionale la coordinatrice della Sinistra universitaria-Udu Perugia Margherita Esposito e Francesco Palmiotto di Altrascuola⁩ sono intervenuti in un’audizione, riferiscono gli stessi studenti. “Immaginiamo – ha detto Margherita Esposito – una città e una regione nella quale muoversi con i mezzi pubblici sia sostenibile da ogni studente. L’abbonamento unico regionale a prezzo calmierato è un passo necessario che questa amministrazione deve fare. Siamo circondati da esempi virtuosi nella nostra nazione ed è arrivata l’ora di rendere anche la nostra regione una regione a misura di studente. Ad oggi una gran parte della componente studentesca non usufruisce dei mezzi pubblici per via degli alti costi. La popolazione studentesca non si sente supportata per i servizi pubblici essenziali, l’Umbria sta diventando una regione in cui è impossibile restare”.

Inammissibile

“È inammissibile che gli studenti umbri paghino diverse centinaia di euro annui per andare a scuola, un loro diritto, un loro dovere”, ha osservato Francesco Palmiotto. “L’abbonamento in Umbria – ha sottolineato – è uno dei più costosi in Italia, servono scelte coraggiose per far progredire la nostra regione. Chiediamo anche che l’abbonamento sia unificato a livello regionale per dare la possibilità agli studenti di muoverci autonomamente e per rendere veramente collegate le tantissime città umbre alle scuole superiori”.