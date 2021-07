Perugia, studente spaccia chili di marijuana e hashish col corriere express

PERUGIA – Uno studente universitario di 27 anni è stato arrestato nella serata di giovedì dagli uomini della squadra mobile di Perugia che hanno compiuto un blitz all’interno della sua abitazione in centro storico. Il giovane è stato sorpreso mentre consegnava venti pacchetti al dipendente di una ditta di consegna, sia il lavoratore che la ditta erano completamente ignare, trovando all’interno complessivamente 1,5 kg di marijuana. Dalla successiva perquisizione dell’appartamento sono spuntati altri tre chili di “erba” e un altro chilo di hashish, che il ventisettenne aveva nascosto in un ripostiglio. Per lo studente universitario si sono aperte le porte del carcere di Capanne così come disposto dal pm di turno. A casa del giovane gli investigatori sono arrivati dopo che in un’altra cittadina è stato arrestato il destinatario di un pacchetto contenente marijuana.

Sequestro Il mittente della spedizione era un finto nominativo, ma residente a Perugia e così gli investigatori della Mobile sono riusciti, passo dopo passo, a dare un nome al pusher che si serviva dei corrieri express per spacciare. Gli accertamenti stanno andando avanti in queste ore a carico dei venti destinatari dei pacchi che il giovane stava spedendo al momento del blitz, mentre è al vaglio la posizione dei coinquilini dell’arrestato, anche loro studenti e apparentemente ignari del giro di spaccio messo in piedi dall’amico. All’interno dell’abitazione, comunque, è stata sequestrata una macchina per il sottovuoto, nastro isolante, carta da imballaggio, pellet di schiuma, bustine di zucchero monodose che secondo i poliziotti servivano a riempire i pacchi e altro materiale per il confezionamento.