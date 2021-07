Perugia, strappa una collana dal collo di una donna, diciottenne in manette

PERUGIA – Tentato furto per una donna ucraina di 65 anni che in via Mentana è stata aggredita al collo da un diciottenne brasiliano al fine di sottrarle con violenza una collana in oro dal collo.

La donna è riuscita a vedere in faccia il giovane e quindi ha riferito tutti i dettagli agli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Successivamente acquisita anche la direzione di fuga dell’uomo e visionata una foto scattata in tempo reale da un testimone accorso in aiuto della vittima, gli agenti sono riusciti r a circoscrivere l’area ed immediatamente a localizzare e, dopo un serrato inseguimento appiedato, a fermare l’uomo. Gli agenti riuscivano anche a recuperare la collana della donna.

Il giovane, sottoposto a più approfonditi controlli è stato trovato in possesso tdi un lungo coltello pieghevole ben affilato e notevolmente appuntito ed è stato arrestato per rapina e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato confermato nella udienza di convalida.