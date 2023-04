PERUGIA – Stalking, revenge porn, diffamazione. Un 24enne è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip di Perugia. Il giovane, avrebbe simulato di essere vittima di un’aggressione e di un furto di strumenti informatici ed avrebbe inviato, alla ex e ad amici e conoscenti della stessa, decine di messaggi di natura diffamatoria e offensivi per la reputazione della ragazza, attraverso gruppi anonimi su WhatsApp, Instagram e Telegram.

Le indagini

Secondo gli investigatori, il 24enne avrebbe anche diffuso, video destinati a rimanere privati ritraenti condotte sessuali che coinvolgevano la ragazza. I video sono stati pubblicati anche su un sito internet, accessibile a tutti, attraverso strumenti di pubblicità e canali informatici di comunicazione. Le indagini erano partite a seguito delle denunce della vittima per numerosi sms anonimi di natura minacciosa ricevuti, dopo l’interruzione della relazione con l’indagato. Il giovane si era dichiarato estraneo ai fatti, addebitandoli ad un presunto gruppo “criminale”. A lui gli investigatori sono risaliti grazie all’analisi su materiale informatico che gli era già stato sequestrato dopo una perquisizione avvenuta mesi fa e grazie a numerosi testimoni.