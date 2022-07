PERUGIA – Un giovane albanese di 25 anni è stato denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Il ragazzo era stato fermato per un controllo mentre era in sella allo scooter, risultato poi senza assicurazione, dalle forze dell’ordine che lo hanno trovato a torso nudo a parlare con due ragazze portoghesi. L’albanese ha reagito sputando in faccia agli agenti ed insultandoli.