Perugia, sputa e prende a testate il finestrino dell’auto di pattuglia

PERUGIA – Un quarantacinquenne è stato arrestato a Perugia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo che le autorità lo hanno trovato fermo in auto in uno stato di forte ubriachezza. A segnalare l’uomo al 112, numero unico per l’emergenza, è stato un passante che ha visto il conducente immobile al posto di guida e ha temuto fosse morto. Quando gli uomini in divisa sono arrivati sul posto è stato appurato che il quarantacinquenne era vivo, ma in uno stato di alterazione psicomotoria palese e ha subito reagito male alle autorità.