Perugia sprecone: va avanti due volte ma con la Vis Pesaro finisce pari

PERUGIA – Uno dei pomeriggio più brutti da inizio campionato. Il Grifo mette il naso avanti per ben due volte e viene ripreso ingenuamente in entrambe le occasioni dalla Vis Pesaro. Serviva la vittoria, ma ogni volta che il successo sembrava a portata di mano, le dormite generali della difesa hanno dato ossigeno in abbondanza alla formazione marchigiana. Un punto che ha un sapore insipido. Ora è terzo posto in coabitazione con il Pescara a 30 punti, con la Torres e il Cesena che stanno rispettivamente a dieci e dodici lunghezze sopra. Da segnalare il bellissimo omaggio delle tifoseria pesarese a Mimmo Pucciarini, capo della Curva e degli ultrà biancorossi che sta ancora lottando per vincere la partita più importante della sua vita.

Primo tempo

Nell’undici titolare ci sono Matos e Lisi. Passano solo venti secondi dal calcio di inizio e Zagnoni viene sanzionato col giallo per fallo su Iannoni. Seghetti al 3’ abbatte un avversario e la sua rete viene annullata. Al 4’ Sylla si beve tutta la difesa avversaria ma una volta arriva davanti ad Adamonis non calibra bene col destro. Santoro al 10’ viene inserito tra i cattivi per un intervento irregolare su Di Paola. Al quarto d’ora si sblocca il risultato in favore del Grifo: Seghetti arriva sul fondo, serve sul velluto Iannoni che in scivolata firma il gol dell’1-0. Polverino al 17’ allontana un traversone di Matos. Al 18’ gran botta dal limite di Bartolomei su corner: sfera out. Un sinistro di Ricci al 21’ vola di poco sopra la traversa. Al 24’ un’incornata di Zangoni sugli sviluppi di un angolo finisce di un soffio sopra la porta perugina. Il pareggio marchigiano arriva al 31’. Su un errore di Iannoni, Pucciarelli entra in area e crocifigge Adamonis: è 1-1. La riscossa dei grifoni non si fa attendere e il 2-1 viene siglato al 39’: Santoro dal limite serve Seghetti che con un rasoterra micidiale lascia inerme Polverino. Al 42’ Iannoni è costretto a lasciare il campo anzitempo per un risentimento muscolare: entra Torrasi. Si va all’intervallo dopo due minuti di recupero.

Secondo tempo

Biancheri cambia l’estremo e mette Fortin al posto di Polverino. Al 51’ Seghetti viene messo a terra da Tonucci e il giocatore dei marchigiani viene ammonito. Altri avvicendamenti sulla panchina ospite al 53’: fuori Mamona e Nina dentro Karlsson e Iervolino. Ale 59’ Ricci si vede catturare una conclusione. Peixoto subentra a Zagnoni al 63’. Torrasi fallisce il tris al 65’. A non sbagliare quando è il 66’ è Karlsson che sfruttando una dormita della difesa casalinga non ha alcun problema a mandare dentro il pallone del 2-2. Giallo anche per Paz al 69’ e per Pucciarelli al 74’. Una zuccata di Sylla al 75’ si spegne sul fondo. Baldini mette mano ai cambi al 76’: Bartolomei e Ricci passano mano a Cudrig e Lisi. Adamonis mette una pezza su Pucciarelli al 79’. Scatta l’ammonizione per Peixoto all’80’. Mattioli va in campo con Pucciarelli che finisce in panchina all’82’. All’86’ altro bis di avvicendamenti per il Perugia: fuori Santoro e Paz, dentro Kouan e Mezzoni. Solo fumo da un corner per i padroni di casa all’86’. Sulla lista del direttore di gara anche Da Pozzo. Torrasi cicca al 91’. Quattro minuti di recupero e il signor Gigliotti mette fine alle ostilità. L’uscita dal terreno di gioco viene accompagnata dai fischi e dai rumori della Nord.

Il tabellino

PERUGIA – VIS PESARO 2 – 2

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Paz (41’st Mezzoni), Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni (41’pt Torrasi), Bartolomei (30’st Cudrig), Santoro (41’st Kouan); Ricci (30’st Lisi), Seghetti, Matos. (A disp. Abidi, Furlan, Cancellieri, Bezziccheri, Dell’Orco, Acella, Morichelli). All. Baldini.

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino (1’st Fortin); Da Pozzo, Tonucci, Zagnoni (18’st Peixoto), Zoia; Nina (8’st Iervolino), Di Paola, Rossetti; Mamona (8’st Karlsson), Pucciarelli (36’st Mattioli); Sylla. (A disp. Mariani, Rossoni, De Vries, Ceccacci, Loru, Foresta, Kemayou)). All. Banchieri.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (Merciari di Rimini – Boato di Padova) IV° UFFICIALE: Matteo Giudice di Frosinone

RETI: 15’pt Iannoni, 31’pt Pucciarelli, 39’pt Seghetti, 20’st Karlsson.

NOTE: iornata soleggiata e fredda. Presenti 3250 spettatori (di cui 102 ospiti). ammoniti Zagnoni, Santoro, Tonucci, Pucciarelli, Peixoto, Da Pozzo; recupero 1’pt e 4’st.