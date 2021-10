Perugia spettacolo: vince il big match col Brescia in un Curi di nuovo festoso

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco (28′ st Curado); Falzerano (38′ st Ferrarini), Segre, Ghion (28′ st Vanbaleghem), Lisi; Kouan (38′ st Santoro); Matos (15′ st Carretta), De Luca. A disp. Fulignati, Rosi, Righetti, Gyabuaa, Murano, Murgia, Zanandrea. All. Alvini

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju (22′ st Bajic), Cistana, Chancellor (28′ st Labojko), Pajac; Bisoli (1′ st Tramoni), Van de Looi, Bertagnoli (37′ st Ndoi); Jagiello (22′ st Cavion), Palacio; Moreo. A disp.: Perilli, Linner, Spalek, Mangraviti, Huard, Olzer, Papetti. All. Inzaghi

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata (Valerio Colarossi di Roma 2 e Alessio Saccenti di Modena). IV° ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno

VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Luigi Rossi di Rovigo.

RETI: 25′ pt De Luca

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 4369 spettatori di cui 327 ospiti. Ammoniti Sgarbi, Falzerano, Van De Looi, Mateju, Bajic, Lisi

PERUGIA – Il Perugia vince e convince. I grifoni vincono di misura e fa suo il big match contro il Brescia di Pippo Inzaghi. Decide tutto il gol su rigore di De Luca, che regala la gioia dei tre punti ai padroni di casa. Bella prestazione per gli umbri che hanno mostrato una amalgama decisiva e senza sbavature, spinta dal pubblico del Curi che è tornato a supportare in gran numero i propri beniamini. Un successo importante e tre punti fondamentali per la classifica.

Primo tempo

Al 9’ da un calcio d’angolo battuto da Falzerano non emerge nulla di notevole. Al 14’ Chichizola blocca un cross di Palacio. Al 15’ De Luca fraseggia con Matos che serve Falzerano: la difesa dei lombardi spazza via il pericolo. Al 16’ su una punizione calciata da Lisi Angella fa partire un colpo da fuori area che si schianta sul fondo. Al 24’ su un tiro di Ghion, Bisoli tocca la sfera con un braccio in area e il direttore di gara Guida assegna un rigore a favore dei grifoni. Dal dischetto De Luca spiazza Jororen con un tiro centralissimo: è 1-0 per il Perugia. I biancorossi gestiscono bene il vantaggio e non lasciano margine di manovra alle rondinelle. Al 37’ è ancora De Luca a mettersi in mostra con un pressing sull’estremo bresciano che rinviando spedisce fuori dal terreno di gioco la palla. Al 43’ bel traversone di Ghion che però non trova gli agganci giusti. Passa un minuto di recupero e le due formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Le formazioni tornano sul campo per la seconda frazione. Al 49’ Lisi lancia un suggerimento per Segre che fa partire un cannonata: il pallone finisce di poco a lato della porta avversaria. Al 51’ invece è Matos a provarci e anche questa chance si spegne di poco a lato. Al 67′ un colpo di testa di Moreo va fuori di un soffio. Al 72′ il portiere dei grifoni respinge coi pugni una punizione calciata dall’ex Pajac. L’estremo degli umbri entra in azione anche all’81’ per respingere un tentativo di Tramoni. Vengono assegnati 3′ di recupero. Al triplice fischio esplode la festa degli undici biancorossi e del popolo del Grifo presente sugli spalti.