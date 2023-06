Perugia, spento l’incendio nel capannone di una ditta a Ellera

CORCIANO – E’ stato spento l’incendio che nella serata di martedì ha interessato un capannone di una ditta che lavora calcestruzzo a Ellera di Corciano. Le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, sono andate avanti per ore. Ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause dell’incendio che ha interessato diversi mezzi oltre alla struttura. Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha intanto confermato su Facebook che non ci sono stati ferito. L’amministrazione è intanto in attesa dei risultati sulla qualità dell’aria da parte di Arpa e Usl. Dall’incendio si era infatti sviluppata una colonna di fumo nero ora dissolto. In base a quanto emergerà saranno valutati eventuali provvedimenti.