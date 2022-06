Perugia, spacciatori arrestati con quasi un etto di eroina e 18 mila euro 

PERUGIA – Si sono incontrati alla periferia di Perugia, uno scambio breve in mezzo alla strada, poi ognuno si è rincamminato sulla propria strada, ma a osservarli c’erano le forze dell’ordine che hanno subito fatto scattare il controllo. Uno dei due, un uomo di 46 anni di origine tunisina, aveva in tasca 28 grammi di eroina già suddivisa in dose, mentre l’altro, ovvero un connazionale di 48 anni, con sé non aveva droga e per questo le autorità hanno proceduto a una perquisizione della sua abitazione.