PERUGIA – Uno spacciatore di 38 anni è stato arrestato nella zona di Colle Umberto a Perugia. L’uomo incensurato e in Italia con un visto turistico è stato sottoposto a controllo mentre era fermo all’interno di un’auto. Le forze dell’ordine lo hanno notato e avvicinato, ma alle domande degli operatori il trentottenne non ha risposto, rimanendo immobile. Le autorità alla fine hanno capito che l’uomo si era riempito la bocca di dosi di cocaina, fortunatamente senza ingerirle. Nell’auto presa a noleggio dallo spacciatore sono state trovate altre dosi di cocaina, così come nell’alloggio del trentottenne. Complessivamente sono state sequestrate oltre 20 grammi di cocaina, alcune in ‘sassi’ e altre già suddivise in dose.