Perugia, spacciatore bloccato con spray urticante e arrestato

PERUGIA – Sabato sera, un 25enne tunisino è stato fermato dai carabinieri durante un controllo in piazzale Bellucci, a Ponte San Giovanni, mentre era con un altro giovane che però è fuggito. Ha opposto resistenza prima di essere bloccato, al termine di una breve colluttazione, anche con l’utilizzo dello spray urticante. Addosso aveva 20 grammi circa di hashish e 662 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il giovane è stato anche denunciato per i reati di falsa attestazione sulla propria identità e porto abusivo di armi perché aveva un coltello, un bisturi, un tirapugni e un manganello telescopico. Oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale,Lo stupefacente è stato sequestrato.