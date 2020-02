Perugia, spaccia hashish al parco e i residenti lo denunciano: 24enne arrestato

PERUGIA – Sono stati i cittadini della zona a far arrestare un pusher con mezzo etto di hashish. E così è stato arrestato ventiquattrenne che stazionava in un’area di verde di San Sisto dove era stato notato da diversi residenti della zona compiere una serie di movimenti sospetti. Da qui la chiamata al 113 e l’intervento degli uomini della squadra volante che hanno trovato il giovane seduto su una panchina insieme a un amico. Alla vista dei poliziotti il ragazzo ha tentato di nascondere quattro involucri di hashish che sono stati recuperati, mentre a seguito della perquisizione personale ne sono spuntati altri 18. La droga, che complessivamente pesava 49 grammi ed era suddivisa in dosi, è stata sequestrata dagli uomini della questura di Perugia che hanno poi accertato come il giovane fosse già gravato di diversi precedenti specifici di polizia. Il giovane è stato arrestato per spaccio ed è in attesa dell’udienza di convalida.