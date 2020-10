Perugia, spaccia eroina davanti alla stazione: arrestato con 14 dosi di eroina

PERUGIA – Ancora spaccio di droga a Fontivegge. Un 53enne pluripregiudicato tunisino è stato arrestato dalla polizia nella zona della stazione. Il personale del Reparto prevenzione crimine lo ha visto, insieme ad altri due soggetti nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Due sono riusciti ad allontanarsi, mentre il tunisino è stato bloccato dagli agenti. Una bustina, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette che aveva nel marsupio, conteneva tre involucri di cellophane termosaldati, mentre altri cinque erano nella tasca anteriore dei pantaloni. In totale 5 grammi in grado di essere venduti in 14 dosi. Sequestrati anche 170 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato già convalidato dal giudice.