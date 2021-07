Perugia, spaccia cocaina nel parcheggio del cimitero: arrestato

PERUGIA – A insospettire gli agenti è stato il continuo via vai di persone fuori dal cimitero di Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia. E così venerdì dopo aver notato uno scambio di droga tra un uomo arrivato in quel momento e gli occupanti del veicolo, i poliziotti hanno deciso di perquisire lo spacciatore, un albanese classe 1976 addosso al quale sono stati trovati 1,5 grammi di cocaina, uno smartphone e 200 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato mentre i due umbri all’interno dell’auto hanno subito ammesso di essere lì per comprare cocaina.