Perugia, spaccia cocaina ed eroina in libertà vigilata: arrestato

PERUGIA – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castel del Piano in flagranza di spaccio dove è stato trovato fermato per un controllo stradale e trovato fuori dal proprio comune in violazione della misura a cui era sottoposto. In questo senso è scattata la perquisizione dell’auto dove sono stati trovate 16 dosi di cocaina dal peso complessivo di otto grammi, un involucro con quattro grammi di eroina e una dose di hashish. I carabinieri hanno poi raggiunto l’abitazione del 44enne e qui hanno trovato tre siringhe con sostanza all’interno che sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato per spaccio e violazione della libertà vigilata.