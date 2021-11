Perugia, spacca bottiglie di alcolici nel supermercato vicino alla questura: denunciato

PERUGIA – Un trentenne è stato fermato domenica mattina dagli agenti della questura di Perugia dopo che aveva rubato all’interno del negozio non distante dagli uffici della polizia. Sono state proprio le grida di una dipendente e del responsabile del supermercato a far scattare l’allarme nel piazzale della questura, il breve inseguimento e il fermo del trentenne, risultato di nazionalità indiana e senza permesso di soggiorno. I due dipendenti del negozio hanno spiegato che l’uomo improvvisamente aveva iniziato a rompere le bottiglie di alcolici e poi aveva rubato la birra. Il trentenne portato in questura è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento, così come a suo carico sono scattate le procedure per l’espulsione.