Perugia, sospetto ladro fermato a Porta Pesa: aveva due cacciaviti

PERUGIA – Un presunto ladro sospetto è stato fermato a Porta Pesa. A notarlo sono state le forze dell’ordine secondo cui il 38enne si muoveva con eccessiva circospezione. L’uomo è stato quindi fermato e immediatamente avrebbe manifestato insofferenza per il controllo delle autorità, che gli hanno così chiesto di aprire la borsa. All’interno sono stati trovati anche due cacciaviti di cui il 38enne non ha saputo giustificare il possesso e che gli sono stati sequestrati. Dall’accertamento in banca dati è poi emerso che il ladro sospetto, che è un cittadino gambiano, era già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora in Umbria, emessa dal tribunale di Perugia. A suo carico è scattata la denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso e alla Procura è stata segnalata la violenza del divieto di dimora ed è verosimile che ora per lui scatterà una misura cautelare più pesante.