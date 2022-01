Perugia, sospesi dall’Ordine altri dieci medici no vax: alcuni sono stati reintegrati

PERUGIA – L’Ordine dei medici di Perugia ha sospeso altri 10 sanitari no vax. A questo punto sono 44 in tutto, da quando è stato introdotto l’obbligo vaccinale. Una dozzina di quelli precedentemente sospesi hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid e sono stati rentegrati in servizio. Al momento sono circa 50 i sanitari esentati per via di precedenti patologie.