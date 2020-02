Perugia, soluzione anglosassone per estetisti e parrucchieri: ok all’affitto di spazi e attrezzature

PERUGIA – Si tenta la via anglosassone. A Perugia novità in arrivo per acconciatori ed estetisti: ora, potranno affittare spazi a giovani professionisti magari senza le risorse necessarie per aprire una propria attività. il tutto è stato messo nero su bianco in una delibera approvata mercoledì dalla giunta comunale. Secondo l’assessore al Commercio Clara Pastorelli, questa è “una importante novità già ampiamente diffusa in paesi come Usa e Gran Bretagna. In particolare il cosiddetto ‘affitto di poltrona’ è rivolto agli acconciatori mentre quello di cabina agli estetisti, e consente al titolare di affittare anche le attrezzature”.

Meccanismo I giovani interessati dovranno essere già in possesso dell’abilitazione per svolgere in forma autonoma il mestiere. Per avviare l’attività bisognerà presentare solo la Scia, cioè la Segnalazione certificata di inizio attività, in cui andranno indicati dati come le generalità del concedente e dell’affittuario, l’indicazione del locale e degli specifici spazi in cui l’affittuario opererà e le dichiarazioni sul possesso di tutti i requisiti richiesti. Secondo il Comune questa proposta va incontro ai giovani che non possono permettersi di mettersi in proprio, aiuta i proprietari a ridurre i costi di gestione e contrasta due fenomeni come l’abusivismo e il lavoro nero. Insomma, si tenta la via anglosassone.