Perugia, si sposta il punto tamponi di Pian di Massiano

PERUGIA – Da domani, martedì 8 febbraio, il punto tamponi drive through di Pian di Massiano, a Perugia, si sposta dall’attuale posizione al piazzale adiacente (luna park). L’accesso sarà consentito dall’ultimo varco d’ingresso al parcheggio da via Meazza seguendo poi le indicazioni interne all’area. Tale operazione, gestita in accordo con la Usl Umbria 1, si è resa necessaria in considerazione del consistente calo dei tamponi effettuati al drive through. Sarà così possibile liberare l’intera area di parcheggio fronte stadio “Renato Curi” e anche il riposizionamento del mercato, da sabato prossimo, nella sua abituale ubicazione.

Resta comunque a disposizione per emergenze sanitarie l’intera area di parcheggio fronte via Meazza, che, all’occorrenza, potrà essere destinata integralmente alle operazioni di drive through.