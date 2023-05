Perugia, si spalancano di più le porte della serie C: naufragio in laguna contro il Venezia (3-2)

VENEZIA-PERUGIA 3-2 (2-0)

VENEZIA (3-4-1-2): 66 Joronen, 7 Zampano, 8 Tessmann, 20 Pohjanpalo (27′ st 11 Novakovich), 25 Pierini (27′ st 21Cheryshev) , 27 Candela (50′ st 23 Ceppitelli), 30 Svoboda, 38 Andersen (17′ st 6 Busio), 44 Carboni (17′ st 33 Sverko), 55 Hristov, 77 Ellertsson. A disp: 1 Mäenpää (GK), 12 Bertinato (GK), 24 Neri (GK), 13 Modolo, 19 Ciervo, 62 Milanese. All.: Paolo Vanoli

PERUGIA (3-5-2): 81 Abibi; 16 Bartolomei (14′ st 13 Luperini), 18 Di Carmine, 20 Di Serio (36′ st 14 Ekong), 21 Curado, 23 Lisi, 4 Casasola, 25 Santoro (36′ st 28 Kouan), 82 Capezzi (14′ st 4 Iannoni), 90 Struna (2′ pt 5 Angella), 97 Sgarbi. A disp: 1 Gori (GK), 3 Cancellieri, 7 Vulic, 10 Matos, 17 Paz, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco (Davide Moro di Schio – Alex Cavallina di Parma) IV° UFFICIALE: Enrico Maggio di Lodi VAR: Luca Banti di Livorno AVAR: Salvatore Longo di Paola

RETI: 26′ pt Pierini, 42′ pt Carboni, 15′ st Ellertsson, 20′ st Luperini, 33′ st (rig.) Casasola

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 7553 spettatori di cui 6556 biglietti venduti e 250 ospiti. Ammoniti Curado, Hristov, Santoro, Kouan. Espulso al 37′ st l’allenatore del Venezia Paolo Vanoli per proteste, al 44′ st Casasola per scorrettezza

VENEZIA – Nulla da fare per il Perugia sul campo del Venezia. La sconfitta odierna del “Penso” mette in netta difficoltà la formazione di Castori, che non può fare altro che salutare la cadetteria. Poteva uno degli ultimi di speranza per gli umbri di restare in serie B ma la piccola rimonta della ripresa non ha fatto raggiungere gli obiettivi previsti. Ora tutte le speranze si concentrano sul match del 19 maggio contro il Benevento.

Primo tempo Da segnalare il debutto assoluto di Abibi tra i pali. Al 10’ un calcio di punizione di Tessmann va fuori di un soffio a lato della porta perugina. Al quarto d’ora ci prova senza ottenere quanto sperato Lisi. Al 21’ è una conclusione di Casasola a non entrare in rete. Al 26’ Pierini parte di destro e va a segno senza problemi. Al 35’ Di Serio viene fermato da Joronen. Al 42’ arriva il raddoppio dei veneti: sugli sviluppi di un corner Carboni incorna ed è 2-0. Nel recupero Casasola va al tiro ma non centra il fortino avversario. Al 49’ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo In avvio di ripresa le formazioni mettono mano alle panchine per far entrare forze fresche in campo. Al 60’ i lagunari allungano ancore le distanze con Ellertson. Il Grifo si fa notare al 64’ quando Luperini non sbaglia e sigla il gol del 3-1. Al 76’ Hristov atterra Lisi in area e il direttore di gara assegna il rigore per i biancorossi. Casasola dal dischetto azzecca tutto ed è 3-2. All’83’ mister Vanoli viene allontanato dalla panchina per proteste. La formazione perugina resta in dieci al 93’ a causa del rosso a Casasola. Arriva il triplice fischio e la consapevolezza che non c’è più possibilità di appello per il Perugia.