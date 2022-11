Perugia, si spaccia per poliziotto e chiede soldi di casa in casa: denunciato

PERUGIA – Si spacciava per un poliziotto trasferitosi da poco a Perugia e passava di casa in casa chiedendo alle persone denaro, circa 100 euro, per poter fare un acquisto importante: l’ uomo, di 36 anni, è stato denunciato dalla squadra volante della questura di Perugia per il reato di tentata truffa. Le zone prese di mira dal 36enne, che sarebbe riuscito a mettere a segno svariate truffe, sono state negli ultimi giorni quelle di Olmo, Ferro di Cavallo e Lacugnano. A seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della questura, gli agenti sono intervenuti in zona Lacugnano e grazie alle testimonianze degli abitanti e alle immagini consegnate alla polizia da una delle vittime, sono riusciti a riconoscere ed identificare il presunto responsabile, noto agli uffici di polizia perché già indagato in passato per truffa, furto, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.