Perugia, si spaccia per assicuratore e truffa una donna per 3000 euro

PERUGIA – Alcuni mesi fa presso la Stazione Carabinieri una donna di Perugia ha denunciato di essere stata vittima di una presunta truffa da parte di un soggetto che, si sarebbe spacciato quale dipendente dell’assicurazione della signora richiedendole di effettuare due ricariche ad una carta prepagata per un ammontare di circa 3000 euro.

La vicenda

I fatti in particolare: la donna, a seguito di un sinistro stradale, aveva cercato su internet il numero di telefono della propria assicurazione per conoscere le modalità per il rimborso per il carroattrezzi, del quale aveva richiesto l’intervento, per una somma di 250 euro. L’operatore dall’altra parte del telefono, oltre a rassicurare la donna, le diceva che per poter avere questo rimborso era necessario che la stessa ricaricasse una carta presso un ufficio postale, con due versamenti da euro 1800 ed euro 1190. La signora, cadendo nella trappola del presunto truffatore, ha effettuato le ricariche per poi contattare un altro numero, sempre trovato su internet, al quale rispondeva un altro operatore che la rassicurava ulteriormente. La donna, insospettita dalle modalità per la richiesta del rimborso e dal versamento delle due importanti cifre, ha contattato la sede della propria agenzia assicurativa a Perugia e i veri operatori le hanno riferito che purtroppo era stata vittima di una truffa. Da accertamenti sulla carta prepagata, i carabinieri di Fortebraccio hanno accertato che sarebbe intestata ad un soggetto campano già noto e che le due utenze telefoniche contattate dalla donna sarebbero riconducibili a due soggetti originari di una nazione del Sud-Est asiatico.