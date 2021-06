Perugia, si schianta con lo scooter contro un muro mentre torna a casa, muore a 16 anni

PERUGIA – Un sedicenne è morto nella notte fra lunedì e martedì a Perugia, in zona Ponte d’Oddi, dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava. Secondo quanto emerge, il ragazzo che con ogni probabilità stava tornando a casa dalla famiglia, ha perso da solo il controllo del mezzo, finendo contro il muro di un’abitazione.

Inutile l’intervento del personale del 118, giunto sul posto insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. All’arrivo del personale medico per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’altro incidente. Nella notte, all’ospedale di Perugia è giunto invece un perugino di 33 anni, che secondo quanto emerge, ha anche lui perso il controllo dello scooter con cui viaggiava dai Tre Archi verso galleria Kennedy e si è schiantato contro il muro di un palazzo, per poi cadere a terra. Immediati i soccorsi del personale sanitario che, dopo i primi accertamenti in carreggiata, ne ha disposto il trasferimento in ospedale dove risulta tuttora ricoverato in prognosi riservata.

La polizia indaga sulle cause del sinistro.