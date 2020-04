Perugia, si schianta con l’auto contro una recinzione poi scappa a piedi: tragedia sfiorata

PERUGIA– Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi in zona Perugia Nord. Un uomo al volante di una BMW viaggiava ad altissima velocità in direzione Gubbio ed ha finito per schiantarsi contro un marciapiede a seguito di una manovra brusca. Solo per un caso non ci è scappato il morto, una ragazza che si è spinta sin quasi fuori strada per evitarlo.

Da quanto si apprende, la scena sarebbe avvenuta all’altezza della piazzola di fronte ad un distributore – in direzione Colombella – ed il mezzo, dopo essersi impennato, ha completamente divelto la recinzione di un palazzo per finire la corsa contro un palo. Coinvolte due abitazioni, con danni gravi solo alla prima, fortunatamente non alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e da quanto si apprende l’uomo sarebbe sceso dall’autovettura fuggendo per le vie interne, facendo perdere le sue tracce.